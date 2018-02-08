Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили экономичным турбомотором

Накануне появилась информация о том, что в моторной гамме кроссовера Dongfeng Fengshen AX4 появился экономичный турбомотор. Новый агрегат имеет объём 1 литр и мощность в 125 лошадиных сил, работает он на пару с «механикой» или «роботом».Габариты кроссовера Fengshen AX4 составляют 4 195/1 780/1 622 мм, а его колесная база равна 2 580 мм. Стоимость автомобиля на китайском рынке варьируется от 66 800 до 101 800 юаней.В оснащение автомобиля водит система стабилизации, подушки безопасности, штатный мультимедийный комплекс, система давления в шинах, многофункциональное рулевое колесо, климат-контроль, панорамная крыша с люком и другие опции.