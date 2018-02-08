АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили экономичным турбомотором

В сентябре прошлого года в продажу поступил компактный кроссовер Dongfeng Fengshen AX4, который производители решили наделить более экономичным мотором. Данная модель ориентирована на молодёжную аудиторию, поэтому он получил яркий дизайн и множество современных опций.

Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили экономичным турбомотором


Накануне появилась информация о том, что в моторной гамме кроссовера Dongfeng Fengshen AX4 появился экономичный турбомотор. Новый агрегат имеет объём 1 литр и мощность в 125 лошадиных сил, работает он на пару с «механикой» или «роботом».

Габариты кроссовера Fengshen AX4 составляют 4 195/1 780/1 622 мм, а его колесная база равна 2 580 мм. Стоимость автомобиля на китайском рынке варьируется от 66 800 до 101 800 юаней.

В оснащение автомобиля водит система стабилизации, подушки безопасности, штатный мультимедийный комплекс, система давления в шинах, многофункциональное рулевое колесо, климат-контроль, панорамная крыша с люком и другие опции.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали
Shuttle разрабатывает компьютер на платформе
Huawei готовится к анонсу флагманов с тремя
«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти
Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с
Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за
Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки
Мать пятерых детей родила шестого прямо в
Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь
Новая ледостойкая морская платформа разработана в
Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana
Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь
На AuTuTu появились данные о смартфоне Samsung
HP представила ноутбуки с заглушкой для веб-камеры
Генетики отследили историю появления цитрусовых
Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не
Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов
Египет предложил России совместные проекты в
Физики предложили создать крылья самолетов из
Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему
Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили
В России заработает система по отслеживанию
Экс-супруга бывшего президента Латвии
Бородина и Собчак разыгрывают дом среди
Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse
Состоялась официальная презентация экстремального
Минэнерго: Российские энергокомпании
В Израиле алмазная биржа планирует выпуск
Американская Oracle ограничила работу с нефтяными
Постройневшая Алла Пугачева позировала перед
Российские туристы "заселят" Египет в этом году
Новый кроссовер Kia Sportage рассекретили до
Представлен тизер нового электрического
Официально представлен новый концептуальный
На рынок выйдет электрическая модель фургона
Арнольд Шварценеггер сыграет роль жестокого
Просмотреть все новости