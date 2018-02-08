В России заработает система по отслеживанию счетов террористов

Новая система будет учитывать счета, открытые в банках, МФО, а также в сотовых компаниях, если между контрагентами проводятся "сомнительные" операции, пишет портал газеты "Известия". Подобное наблюдение необходимо для экстренного реагирования на перечисления денежных средств, которые могут быть направлены на совершение теракта.Эксперты отмечают, что аналогичная практика осуществляется в США, поэтому и в России внедрить ее необходимо. Счета лиц, подозреваемых в спонсировании экстремистов, будут подлежать блокировке, однако неизвестно, появится ли программа реабилитации заблокированных активов.