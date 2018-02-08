Интернет-пользователи гадают, за что Курбана Омарова заблокировали в Instagram

За время супружеской жизни с популярной ведущей скандального "Дома-2" уроженец Дагестана проявил себя как активный пользователь социальных сетей. Особенно Курбану понравился Instagram, где он часто выкладывает различные фото и видео, рассуждает о жизни и даёт полезные советы своим подписчикам.Естественно, поклонники запаниковали, да и нейтральные пользователи с хейтерами желают знать, что же такое произошло с аккаунтом Омарова. Сразу начали выдвигаться различные версии случившегося. Так, не исключено, что администрация сайта приняла решение о блокировке аккаунта из-за многочисленных жалоб со стороны пользователей, а ненавистников у мужчины, как все знают, достаточное количество.С подобной проблемой сталкивались многие знаменитости, чьи аккаунты в социальной сети Instagram были неожиданно заблокированы. В частности, от этого сильно страдала экс-участница "Дома-2" Виктория Романец, а совсем недавно попали впросак Роман Гриценко и Ольга Бузова. В каждом из случаев страницы были очень быстро восстановлены. Скорее всего, то же самое произойдёт и с аккаунтом Курбана Омарова.