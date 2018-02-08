Минэнерго: Российские энергокомпании заинтересованы в проектах Аргентины

Российские энергетические компании будут и далее участвовать в проектах по разведке и добыче углеводородов в Аргентине. Об этом рассказал Роман Маршавин, директор департамента из Минэнерго. Это заявление прозвучало во время официальной встречи с замминистра энергетики этой латиноамериканской страны Алехандро Сруоги.Стало известно, что продолжится совместный проект в ядерном топливном цикле, о котором ранее договорились президенты обеих стран. Российская государственная корпорация "Росатом" будет строить АЭС российского проекта. В 80-е годы советские энергетики помогали там местным специалистам сооружать ГЭС. Эти много летние связи были разрушены после распада СССР и только сейчас начались попытки их восстановить.