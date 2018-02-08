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Минэнерго: Российские энергокомпании заинтересованы в проектах Аргентины

В 2018 году откроется новый этап в экономическом сотрудничестве России и Аргентины. Россияне построят там атомную станцию последнего поколения с повышенными параметрами безопасности.

Минэнерго: Российские энергокомпании заинтересованы в проектах Аргентины


Российские энергетические компании будут и далее участвовать в проектах по разведке и добыче углеводородов в Аргентине. Об этом рассказал Роман Маршавин, директор департамента из Минэнерго. Это заявление прозвучало во время официальной встречи с замминистра энергетики этой латиноамериканской страны Алехандро Сруоги.

Стало известно, что продолжится совместный проект в ядерном топливном цикле, о котором ранее договорились президенты обеих стран. Российская государственная корпорация "Росатом" будет строить АЭС российского проекта. В 80-е годы советские энергетики помогали там местным специалистам сооружать ГЭС. Эти много летние связи были разрушены после распада СССР и только сейчас начались попытки их восстановить.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30
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