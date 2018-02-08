Фотография Ольги Бузовой в паспорте шокировала интернет

Надо сказать, что этот снимок стал очередным поводом для насмешек над звездой. Фото 10-летней давности показало, как Ольга Бузова выглядела в те годы.Многие отметили, что выглядит она просто ужасно. Кто-то посмеялся над прической Ольги, с которой девушка похожа на ежика. Почти все отмечают, что из-за множества пластических операций нынешняя Бузова сильно отличается от той.Антифанаты Оли убеждены, что её новому возлюбленному лучше не смотреть на этот снимок, иначе он может сразу разлюбить знаменитость.