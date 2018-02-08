Фотография Ольги Бузовой в паспорте шокировала интернет
На днях в интернет попала фотография из паспорта известной певицы и знаменитой ведущей Ольги Бузовой.
Надо сказать, что этот снимок стал очередным поводом для насмешек над звездой. Фото 10-летней давности показало, как Ольга Бузова выглядела в те годы.
Многие отметили, что выглядит она просто ужасно. Кто-то посмеялся над прической Ольги, с которой девушка похожа на ежика. Почти все отмечают, что из-за множества пластических операций нынешняя Бузова сильно отличается от той.
Антифанаты Оли убеждены, что её новому возлюбленному лучше не смотреть на этот снимок, иначе он может сразу разлюбить знаменитость.
Надо сказать, что этот снимок стал очередным поводом для насмешек над звездой. Фото 10-летней давности показало, как Ольга Бузова выглядела в те годы.
Многие отметили, что выглядит она просто ужасно. Кто-то посмеялся над прической Ольги, с которой девушка похожа на ежика. Почти все отмечают, что из-за множества пластических операций нынешняя Бузова сильно отличается от той.
Антифанаты Оли убеждены, что её новому возлюбленному лучше не смотреть на этот снимок, иначе он может сразу разлюбить знаменитость.