Российские туристы "заселят" Египет в этом году

После теракта в небе Египта, когда погибли российские туристы, были прекращены авиарейсы в страну. Однако в этом году все контакты могут быть восстановлены после указа Владимира Путина. Однако за прошедшие годы поток туристов увеличился за счет более платежеспособных европейцев, потому , когда россияне приедут, то обнаружат существенное увеличение стоимости проживание, в среднем на $40-50 в сутки.Свой прогноз составила европейская компания, из которого видно, что туристы из России дадут 20% приток на протяжении года, стоимость проживания возрастет до 12%. Два года назад в эту страну приехали 9 млн туристов, год назад — только 5,5 млн человек, а в прошлом, уже 8 млн человек.