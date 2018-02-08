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Курс валют на 08.02.2018

Российские туристы "заселят" Египет в этом году

По прогнозу европейской компании, если туристы из России в этом году вернутся в Египет, то стоимость проживания увеличится для них до $50 в сутки. Это связано с тем, что египтяне переориентировались на более платежеспособных европейцев.

Российские туристы "заселят" Египет в этом году


После теракта в небе Египта, когда погибли российские туристы, были прекращены авиарейсы в страну. Однако в этом году все контакты могут быть восстановлены после указа Владимира Путина. Однако за прошедшие годы поток туристов увеличился за счет более платежеспособных европейцев, потому , когда россияне приедут, то обнаружат существенное увеличение стоимости проживание, в среднем на $40-50 в сутки.

Свой прогноз составила европейская компания, из которого видно, что туристы из России дадут 20% приток на протяжении года, стоимость проживания возрастет до 12%. Два года назад в эту страну приехали 9 млн туристов, год назад — только 5,5 млн человек, а в прошлом, уже 8 млн человек.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00
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