Экс-супруга бывшего президента Латвии пожаловалась на нищету

Сейсума по профессии врач-эндокринолог, поэтому работать в местной поликлинике приходится достаточно долго и за небольшие деньги, приводит слова бывшей жены экс-главы Латвии портал nra.llv. Ранее, вспоминает Сейсума, она могла себе позволить купить что-то из одежды на сумму, которую в настоящий момент получает за пару месяцев работы.За сверхурочную работу никто врачам в Латвии не доплачивает, трудовая ставка доктора - 4,36 евро\час. Длинные выходные считаются неоплачиваемым отпуском, а подобный труд является "опустошительным" для бывшей первой леди латвийского государства. Впрочем, иных вариантов у дамы нет. Олигарх Андрис Берзиньш взял Сейсума в жены перед началом президентского срока, однако после завершения госслужбы пара развелась.