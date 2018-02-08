Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse RS появилась в продаже
Компания Chevrolet выводит на рынок спортивную модификацию внедорожника Traverse. Новый автомобиль будет реализовываться под названием Chevrolet Traverse RS.
Спортивная модификация внедорожника Chevrolet Traverse RS наделили тонированной решёткой радиатора и элементы чёрного цвета во внешнем дизайне, это рейлинги на крыше, молдинги линии остекления и легкосплавные колёсные диски Dark Android диаметром 20 дюймов.
В качестве силовой установки спортивной версии внедорожника выступает турбированный двигатель Ecotec объёмом 2,0 литра производительностью 257 лошадиных сил. Комплектуется агрегат 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и фирменной полноприводной системой.
В оснащение Chevrolet Traverse RS входит светодиодная головная оптика, мультимедийная система Chevrolet MyLink с сенсорным тачскрином, обогрев и вентиляция передних сидений, 3-зонный климат-контроль, запуск двигателя с кнопки и многое другое.
Автомобиль Chevrolet Traverse RS уже доступен на американском рынке по цене от 43 095 долларов.
Спортивная модификация внедорожника Chevrolet Traverse RS наделили тонированной решёткой радиатора и элементы чёрного цвета во внешнем дизайне, это рейлинги на крыше, молдинги линии остекления и легкосплавные колёсные диски Dark Android диаметром 20 дюймов.
В качестве силовой установки спортивной версии внедорожника выступает турбированный двигатель Ecotec объёмом 2,0 литра производительностью 257 лошадиных сил. Комплектуется агрегат 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и фирменной полноприводной системой.
В оснащение Chevrolet Traverse RS входит светодиодная головная оптика, мультимедийная система Chevrolet MyLink с сенсорным тачскрином, обогрев и вентиляция передних сидений, 3-зонный климат-контроль, запуск двигателя с кнопки и многое другое.
Автомобиль Chevrolet Traverse RS уже доступен на американском рынке по цене от 43 095 долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:50