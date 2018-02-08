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Экс-участник "Дома-2" Михаил Терехин озадачил подписчиков "беременным" животом

Бывший участник телешоу "Дом-2" и бывший возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин озадачил подписчиков в Instagram, показав "беременный" живот.

В настоящее время "Майор Мася", как его называли в периметре, отдыхает на турецких курортах, куда отправился недавно. Наслаждаясь тёплым климатом южного государства, Михаил не забывает о своих подписчиках, которые ждут с нетерпением вестей от него.

Экс-участник "Дома-2" Михаил Терехин озадачил подписчиков "беременным" животом

Накануне мужчина опубликовал забавный фотоснимок, на котором запечатлён с огромным животом, таким, что невольно приходят мысли о беременности, как бы это странно ни звучало. Подобных шуточек и сам Михаил не против, что доказал в описании.

"То ли мячик проглотил, то ли беременный, но все обычно утверждают, что они на массе", - написал под фото Миша.

Направив интернет-аудиторию по дороге юмора, Терехину только и оставалось, что читать под постом забавные комментарии. Подписчики пытаются написать что-то остроумное и смешное, правильно приняв эстафету от хозяина данной страницы в Instagram.

Напомним, Михаил Терехин известен своим участием в скандальном телешоу "Дом-2". Именно там он закрутил роман с ведущей Ксенией Бородиной, с которой жил вместе некоторое время.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:31
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