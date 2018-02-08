Экс-участник "Дома-2" Михаил Терехин озадачил подписчиков "беременным" животом

"То ли мячик проглотил, то ли беременный, но все обычно утверждают, что они на массе", - написал под фото Миша.

В настоящее время "Майор Мася", как его называли в периметре, отдыхает на турецких курортах, куда отправился недавно. Наслаждаясь тёплым климатом южного государства, Михаил не забывает о своих подписчиках, которые ждут с нетерпением вестей от него.Накануне мужчина опубликовал забавный фотоснимок, на котором запечатлён с огромным животом, таким, что невольно приходят мысли о беременности, как бы это странно ни звучало. Подобных шуточек и сам Михаил не против, что доказал в описании.Направив интернет-аудиторию по дороге юмора, Терехину только и оставалось, что читать под постом забавные комментарии. Подписчики пытаются написать что-то остроумное и смешное, правильно приняв эстафету от хозяина данной страницы в Instagram.Напомним, Михаил Терехин известен своим участием в скандальном телешоу "Дом-2". Именно там он закрутил роман с ведущей Ксенией Бородиной, с которой жил вместе некоторое время.