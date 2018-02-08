"Газпром" сэкономит $1 млрд в год на «Северном потоке-2» и на Украине
«Северный поток-2» увеличит доходы «Газпрома» на $1 млрд в год, объявил Андрей Круглов финдиректор компании на встрече с инвесторами в Нью-Йорке. При этом стоимость прокачки голубого топлива через Украину в настоящее время составляет $1,5 млрд.
"Газпром" в настоящее время затратил на строительство 2-й очереди газопровода «Северный поток-2» почти полмиллиарда долларов, а для того, чтобы его достроить в Германию, понадобится еще более $7,5 млрд. Потому топ-менеджеры ищут инвесторов по всему миру. Европейцы отказались входить в проект на стадии строительства, из-за этого российский монополист строит на свой страх и риск.
Специалисты отрасли также считают, что пока первая ветка не загружена и существует опасность поступления больших объемов газа из США, этот проект может не иметь успеха и деньги будут потрачены зря. Кроме того европейцы настаивают на существующем маршруте через Украину, тем более, что мощность прокачки там в три раза выше.
"Газпром" в настоящее время затратил на строительство 2-й очереди газопровода «Северный поток-2» почти полмиллиарда долларов, а для того, чтобы его достроить в Германию, понадобится еще более $7,5 млрд. Потому топ-менеджеры ищут инвесторов по всему миру. Европейцы отказались входить в проект на стадии строительства, из-за этого российский монополист строит на свой страх и риск.
Специалисты отрасли также считают, что пока первая ветка не загружена и существует опасность поступления больших объемов газа из США, этот проект может не иметь успеха и деньги будут потрачены зря. Кроме того европейцы настаивают на существующем маршруте через Украину, тем более, что мощность прокачки там в три раза выше.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 10:45