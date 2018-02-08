Состоялась официальная презентация экстремального пикапа Ford Ranger Raptor
Накануне состоялась официальная презентация экстремальной версии доступного пикапа Ford Ranger Raptor. В сеть интернета выложили фотографии нового автомобиля, а также стала известна некоторые подробности о нём.
В частности, пикап Ford Ranger Raptor производители наделили защитой днища кузова, особой подвеской с двойными амортизаторами Fox Racing, мощной тормозной системой, особым режимом работы электронных ассистентов и 17-дюймовыми колёсными дисками с внедорожными покрышками.
Под капотом экстремальной версии пикапа установлен дизельный двигатель, выдающий 213 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с автоматической трансмиссией на 10 диапазонов.
Отмечается, что экстремальная версия пикапа Ford Ranger Raptor разрабатывалась рынков азиатских стран. Однако после 2019 года данная модификация появится в продаже и на американском рынке.
В частности, пикап Ford Ranger Raptor производители наделили защитой днища кузова, особой подвеской с двойными амортизаторами Fox Racing, мощной тормозной системой, особым режимом работы электронных ассистентов и 17-дюймовыми колёсными дисками с внедорожными покрышками.
Под капотом экстремальной версии пикапа установлен дизельный двигатель, выдающий 213 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с автоматической трансмиссией на 10 диапазонов.
Отмечается, что экстремальная версия пикапа Ford Ranger Raptor разрабатывалась рынков азиатских стран. Однако после 2019 года данная модификация появится в продаже и на американском рынке.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:40