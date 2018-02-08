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Сын Алены Водонаевой установил пароль на её телефон и забыл его

Алена Водонаева рассказала, как её маленький сын Богдан лишил её модного телефона, поставив на него пароль, который потом забыл.

По словам бывшей участницы телешоу "Дом-2", Богдан вместе со своим отцом отправился путешествовать по африканским странам в новогодние каникулы. Алена снабдила мальчика айфоном, чтобы он мог делать на месте интересные фотографии и видео. В итоге кадры получились замечательными, если бы не одна проблема.

Сын Алены Водонаевой установил пароль на её телефон и забыл его

Бывший муж Водонаевой позвонил ей и сообщил, что Богдан установил пароль на айфон и забыл его. Как рассказал мужчина, мальчик нашёл очень забавным ставить на телефон различные пароли, насочиняв их в итоге несколько сотен тысяч. Но загвоздка в том, что именно последний пароль мальчик забыл, и теперь включить аппарат не представляется возможным.

Алена вздыхает, поскольку уже в своей душе успела распрощаться с телефоном. Тем не менее такие ситуации и раньше с ней происходили, поэтому для неё это великой потерей не является, просто жалко красочные фото, которые теперь нельзя заполучить.

Водонаева обратилась к своим подписчикам с целью разузнать о способах добыть материалы из телефона, на котором забыт пароль.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:57
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