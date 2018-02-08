Сын Алены Водонаевой установил пароль на её телефон и забыл его

По словам бывшей участницы телешоу "Дом-2", Богдан вместе со своим отцом отправился путешествовать по африканским странам в новогодние каникулы. Алена снабдила мальчика айфоном, чтобы он мог делать на месте интересные фотографии и видео. В итоге кадры получились замечательными, если бы не одна проблема.Бывший муж Водонаевой позвонил ей и сообщил, что Богдан установил пароль на айфон и забыл его. Как рассказал мужчина, мальчик нашёл очень забавным ставить на телефон различные пароли, насочиняв их в итоге несколько сотен тысяч. Но загвоздка в том, что именно последний пароль мальчик забыл, и теперь включить аппарат не представляется возможным.Алена вздыхает, поскольку уже в своей душе успела распрощаться с телефоном. Тем не менее такие ситуации и раньше с ней происходили, поэтому для неё это великой потерей не является, просто жалко красочные фото, которые теперь нельзя заполучить.Водонаева обратилась к своим подписчикам с целью разузнать о способах добыть материалы из телефона, на котором забыт пароль.