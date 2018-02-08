В Израиле алмазная биржа планирует выпуск криптовалюты
Алмазная биржа Израиля намерена выпускать собственную криптовалюту, у которой существует свой вес. Таким образом израильские виртуальные монеты будут обеспечены драгоценными камнями.
Для крупных инвесторов планируется запуск монет серии Carat, а для проведения платежных операций между игроками алмазного рынка предлагается применять криптовалюту Cut. Carat обеспечен драгоценными камнями на 25%, приводит слова директора израильской биржи портал
новостного ведомства France Press.
Авторы проекта считают, что алмазная криптовалюта станет более популярной, чем остальные конкуренты в данном сегменте, так как монеты все же частично обеспечены алмазами.
Для крупных инвесторов планируется запуск монет серии Carat, а для проведения платежных операций между игроками алмазного рынка предлагается применять криптовалюту Cut. Carat обеспечен драгоценными камнями на 25%, приводит слова директора израильской биржи портал
новостного ведомства France Press.
Авторы проекта считают, что алмазная криптовалюта станет более популярной, чем остальные конкуренты в данном сегменте, так как монеты все же частично обеспечены алмазами.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:20