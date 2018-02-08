В Израиле алмазная биржа планирует выпуск криптовалюты

Для крупных инвесторов планируется запуск монет серии Carat, а для проведения платежных операций между игроками алмазного рынка предлагается применять криптовалюту Cut. Carat обеспечен драгоценными камнями на 25%, приводит слова директора израильской биржи порталновостного ведомства France Press.Авторы проекта считают, что алмазная криптовалюта станет более популярной, чем остальные конкуренты в данном сегменте, так как монеты все же частично обеспечены алмазами.