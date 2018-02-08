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Ольга Бузова поражена, сколько иностранцев летит в Россию

Всем известно, что популярная Ольга Бузова ведёт весьма активную жизнь. В связи с этим девушка вынуждена много путешествовать.

Она не только отдыхает на самых фешенебельных курортах планеты, но и часто летает с гастролями по городам и странам.

Ольга Бузова поражена, сколько иностранцев летит в Россию

В очередной своей публикации Инстаграма знаменитость удивляется, сколько зарубежных гостей прилетает в нашу страну. Также девушка очень рада, что на Чемпионат мира количество иностранцев увеличится в сотни раз.

"Каждый раз, возвращаясь с зарубежных гастролей, поражаюсь тому, сколько иностранцев летит в Москву. И это не только бабушки и дедушки, как раньше было, очень много молодежи. На самом деле последние несколько лет туристов стало в два раза больше. Но ничего, скоро мы и эти показатели увеличим с ЧМ-2018", - в частности подписывает свою публикацию Бузова.

Правда, надо отметить, что подписчиков Ольги факт приезда иностранцев в Москву не заинтересовал, а все дружно обсудили шикарный образ звезды.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:39
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