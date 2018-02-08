Американская Oracle ограничила работу с нефтяными компаниями из РФ

Oracle отказывается обновлять текущие соглашения, а также заключать новые контракты с российским "Лукойлом", "Роснефтью", "Газпромом" и "Сургутнефтегазом", а также их дочерними лицами и зарубежными подразделениями, информирует "Коммерсант". Российские нефтегазовые проекты часто используют в работе американское ПО Oracle, поэтому отказ от сотрудничества нанесет сектору ущерб.Впрочем, эксперты считают, что крупные игроки рынка, имеющие множество сторонних бизнес-проектов, найдут способ получить софт. В рамках импортозамещения программы по устранению зависимости от Oracle и Microsoft практически не продвигаются ввиду недостаточного качества отечественного ПО.