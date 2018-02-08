АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Американская Oracle ограничила работу с нефтяными компаниями из РФ

Американская корпорация Oracle, работающая с российскими компаниями из нефтегазового сектора, прекращает дальнейшее сотрудничество с фирмами, находящимися в санкционных списках. Работа будет вестись в рамках ранее заключенных договоров.

Американская Oracle ограничила работу с нефтяными компаниями из РФ


Oracle отказывается обновлять текущие соглашения, а также заключать новые контракты с российским "Лукойлом", "Роснефтью", "Газпромом" и "Сургутнефтегазом", а также их дочерними лицами и зарубежными подразделениями, информирует "Коммерсант". Российские нефтегазовые проекты часто используют в работе американское ПО Oracle, поэтому отказ от сотрудничества нанесет сектору ущерб.

Впрочем, эксперты считают, что крупные игроки рынка, имеющие множество сторонних бизнес-проектов, найдут способ получить софт. В рамках импортозамещения программы по устранению зависимости от Oracle и Microsoft практически не продвигаются ввиду недостаточного качества отечественного ПО.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали
Shuttle разрабатывает компьютер на платформе
Huawei готовится к анонсу флагманов с тремя
«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти
Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с
Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за
Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки
Мать пятерых детей родила шестого прямо в
Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь
Новая ледостойкая морская платформа разработана в
Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana
Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь
На AuTuTu появились данные о смартфоне Samsung
HP представила ноутбуки с заглушкой для веб-камеры
Генетики отследили историю появления цитрусовых
Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не
Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов
Египет предложил России совместные проекты в
Физики предложили создать крылья самолетов из
Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему
Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили
В России заработает система по отслеживанию
Экс-супруга бывшего президента Латвии
Бородина и Собчак разыгрывают дом среди
Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse
Состоялась официальная презентация экстремального
Минэнерго: Российские энергокомпании
В Израиле алмазная биржа планирует выпуск
Американская Oracle ограничила работу с нефтяными
Постройневшая Алла Пугачева позировала перед
Российские туристы "заселят" Египет в этом году
Новый кроссовер Kia Sportage рассекретили до
Представлен тизер нового электрического
Официально представлен новый концептуальный
На рынок выйдет электрическая модель фургона
Арнольд Шварценеггер сыграет роль жестокого
Просмотреть все новости