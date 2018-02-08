Новый кроссовер Kia Sportage рассекретили до премьеры

На китайском рынке новый кроссовер Kia Sportage будет позиционироваться в качестве бюджетной альтернативы Kia KX5. По аналогичной схеме в Китае реализуют новый Hyundai Tucson и Hyundai ix35. В модельном ряду производителя Kia Sportage новой генерации расположится на ступень ниже Kia KX5.Автомобиль Kia Sportage наделили полностью переработанным внешним дизайном, фирменной решёткой радиатора, иной головной оптикой, внедорожным пластиковым обвесом, серебристыми вставками на бамперах и раздвоенной выхлопной системой.В силовую линейку кроссовера войдёт бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 160 лошадиных сил и турбированный агрегат ёмкостью 1,4 литра мощностью 140 «лошадей». Автомобиль комплектуется полным и передним приводом.