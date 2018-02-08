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Ксения Бородина похвасталась шикарным столом из африканского сикомора

Известная ведущая и дизайнер одежды Ксения Бородина вместе со своим мужем Курбаном Омаровым завершают ремонт в купленном большом доме.

Сейчас супруги заняты покупкой мебели.

Ксения Бородина похвасталась шикарным столом из африканского сикомора

Бородина рассказывает, что приобрела мебель итальянского производства. Она долго выбирала обеденный стол, но всё же определилась в своем выборе и купила стол со столешницей из африканского сикомора.

"В итоге выбрала в столовую потрясающей красоты стол. Совсем скоро я смогу любоваться его глянцевой столешницей из африканского сикомора каждый день", - в частности рассказывает своим подписчикам в Инстаграме Ксюша.

После этого знаменитость стала ломать голову, чем же украсить этот новый стол.

Как обычно, многочисленные фанаты Ксении дали ей немало полезных советов. Правда, были такие, кому стол не очень понравился. Самые недовольные вообще сравнили его с крышкой гроба.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:10
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