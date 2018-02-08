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Ольга Бузова отдаст последнюю тысячу тому, кто нуждается в ней больше неё

Ольга Бузова дала большое интервью, в котором рассказала о себе много интересного, а также ей пришлось ответить на довольно необычные вопросы журналистов.

Прославленной телеведущей и певице последовал следующий вопрос: как бы она распорядилась последней оставшейся у неё тысячей рублей. По всей видимости, интервьюер таким образом пытался узнать, что и кто для скандальной персоны является самым важным.

Ольга Бузова отдаст последнюю тысячу тому, кто нуждается в ней больше неё

На этот весьма необычный вопрос Бузова ответила, что эти деньги она бы отдала тому, кто в них нуждается больше всего. Такой ответ был очень неожиданным, но приятным как для самой Ольги, так и для её преданных поклонников, которые желают видеть своего кумира хорошим, добрым и отзывчивым человеком.

Впрочем, на хейтеров красивые слова звезды скандального телешоу "Дом-2" не действуют. По их мнению 32-летняя знаменитость только на публике милая и добродушная, а на самом деле ей присуще противоположные душевные качества. В пользу этого утверждения не так давно выступила одна из фанаток, которая была шокирована, когда увидела за кулисами, какой надменной и холодной является Ольга вне телекамер. Девушка добавила, что после этого у неё нет никакого желания быть поклонницей данной особы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:10
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