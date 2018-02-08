Официально представлен новый концептуальный кроссовер Suzuki Future-S

Новый автомобиль Suzuki Future-S разработан на архитектуре Suzuki Heartect, на которой ранее был создан хэтчбек Swift новой генерации. Длина нового кроссовера составляет 3,8 метра. В модельном ряду производителя серийная версия Suzuki Future-S расположится на ступень ниже модели Vitara Brezza.Согласно предварительным данным, серийная версия кроссовера будет оснащена турбомотором объёмом 1,0 литр производительностью 101 лошадиная сила, или дизельным агрегатом ёмкостью 1,3 литра мощностью 90 «лошадей».Предполагается, что на рынке новый паркетник Suzuki Future-S составит конкуренцию бюджетному кросс-хэтчбеку Renault Kwid.