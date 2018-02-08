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Ксению Бородину обсмеяли подписчики за детский наряд

Ксения Бородина, которая любит показываться в различных нарядах, на этот раз сильно удивила общественность, примерив детский наряд.

Фотоснимок появился накануне на странице ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" в Instagram. Ксения позирует в пёстрой футболке, кожаных шортах, серых гольфах поверх чёрных чулок и ботильонах на массивной подошве.

Ксению Бородину обсмеяли подписчики за детский наряд

Многих подписчиков смутил образ 34-летней знаменитости, так как чётко прослеживается линия для детей и подростков. Бородину осудили, считая, что негоже замужней женщине с двумя детьми показываться на глаза в таком несерьёзном виде.

"Вдруг вспомнила, сколько мне лет и была шокирована, потому что как мне может быть сколько лет? Это не мое, мне их подкинули", - написала телезвезда, понимая и без упрёков интернет-пользователей, что принарядилась не по возрасту и статусу.

Надо сказать, что Бородина подвергается насмешкам со стороны подписчиков по поводу выбора одежды практически так же часто, как и Ольга Бузова, главный ненавистный объект публики в российском шоу-бизнесе. Но в отличие от своей коллеги, Ксения частенько вступает в битву с особо активными ненавистниками, пытающимися испортить ей настроение.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:00
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