Ксению Бородину обсмеяли подписчики за детский наряд

"Вдруг вспомнила, сколько мне лет и была шокирована, потому что как мне может быть сколько лет? Это не мое, мне их подкинули", - написала телезвезда, понимая и без упрёков интернет-пользователей, что принарядилась не по возрасту и статусу.

Фотоснимок появился накануне на странице ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" в Instagram. Ксения позирует в пёстрой футболке, кожаных шортах, серых гольфах поверх чёрных чулок и ботильонах на массивной подошве.Многих подписчиков смутил образ 34-летней знаменитости, так как чётко прослеживается линия для детей и подростков. Бородину осудили, считая, что негоже замужней женщине с двумя детьми показываться на глаза в таком несерьёзном виде.Надо сказать, что Бородина подвергается насмешкам со стороны подписчиков по поводу выбора одежды практически так же часто, как и Ольга Бузова, главный ненавистный объект публики в российском шоу-бизнесе. Но в отличие от своей коллеги, Ксения частенько вступает в битву с особо активными ненавистниками, пытающимися испортить ей настроение.