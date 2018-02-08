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Фанаты наблюдают, как Ольга Бузова становится копией Анастасии Костенко

Фанаты серьёзно беспокоятся об Ольге Бузовой, замечая, как она постепенно превращается в копию Анастасии Костенко.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, который дался морально ей очень тяжело, ведущая телешоу "Дом-2" неожиданно сменила стиль кардинальным образом. Из лучезарной блондинки с длинными кучерявыми локонами она превратилась в более угрюмую женщину с каре тёмного цвета, да и в одежде с макияжем стала предпочитать именно тёмные тона.

Фанаты наблюдают, как Ольга Бузова становится копией Анастасии Костенко

Расставшись с возлюбленным, Бузова не перестала следить за его личной жизнью. А Дмитрий сразу же нашёл себе новую - модель из Ростовской области Анастасию Костенко, поспешив и пожениться с ней, и обвенчаться.

Накануне в Instagram Бузовой появился фотоснимок, на котором она запечатлена с наращенными волосами, точно такими, как у Костенко.

Подписчики не сомневаются, что Ольга пытается подражать Анастасии, которая, как многие считают, увела у неё мужа. Поклонников такие перемены во внешности певицы и телезвезды не нравятся, так как никто не знает, что там твориться в голове у эмоциональной и ранимой девушки. Быть может, она планирует превратиться в клон 23-летней модели, и тогда от такого позора будет уже сложно отмыться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:50
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