Отношения Виктории Романец и Антона Гусева могли испортить мобильные телефоны

Экс-участница телешоу "Дом-2" призналась, что весть о том, что Гусев и Романец, стала для неё большой неожиданностью, поскольку супруги демонстрировали крепкие отношения и всё у них было хорошо.Правда, есть один момент, на который Саша обратила внимание. Когда она проводила время в компании молодых людей, то она заметила, что Виктория и Антон постоянно увлечены своими телефонами, не выпуская их из рук.Как бы то ни было Артемова желает ребятам постараться сделать всё, чтобы пережить взаимные претензии и обиды, сохранив брак.Впрочем, те, кто беспокоился по поводу развода скандальной парочки, могут успокоиться, поскольку, по всей видимости, молодые люди нашли в себе силы примериться. Практически сразу после объявления о разводе Гусев опубликовал в своём Instagram фотоснимок, на котором запечатлён в огромным буктом красивейших роз и гигантской плюшевой игрушкой. Через некоторое время на своей странице Романец опубликовала фото с этими самыми цветами, которые ей презентовал извинившийся муж.