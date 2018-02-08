АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Отношения Виктории Романец и Антона Гусева могли испортить мобильные телефоны

Новость о разводе Виктории Романец и Антона Гусевым стала шоком для многих. По этому поводу высказалась и Александра Артемова, близкая подруга уроженки Украины.

Экс-участница телешоу "Дом-2" призналась, что весть о том, что Гусев и Романец, стала для неё большой неожиданностью, поскольку супруги демонстрировали крепкие отношения и всё у них было хорошо.

Отношения Виктории Романец и Антона Гусева могли испортить мобильные телефоны

Правда, есть один момент, на который Саша обратила внимание. Когда она проводила время в компании молодых людей, то она заметила, что Виктория и Антон постоянно увлечены своими телефонами, не выпуская их из рук.

Как бы то ни было Артемова желает ребятам постараться сделать всё, чтобы пережить взаимные претензии и обиды, сохранив брак.

Впрочем, те, кто беспокоился по поводу развода скандальной парочки, могут успокоиться, поскольку, по всей видимости, молодые люди нашли в себе силы примериться. Практически сразу после объявления о разводе Гусев опубликовал в своём Instagram фотоснимок, на котором запечатлён в огромным буктом красивейших роз и гигантской плюшевой игрушкой. Через некоторое время на своей странице Романец опубликовала фото с этими самыми цветами, которые ей презентовал извинившийся муж.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Кохно подозревается в увлечении эскортом
Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали
Shuttle разрабатывает компьютер на платформе
Huawei готовится к анонсу флагманов с тремя
«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти
Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с
Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за
Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки
Мать пятерых детей родила шестого прямо в
Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь
Новая ледостойкая морская платформа разработана в
Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana
Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь
На AuTuTu появились данные о смартфоне Samsung
HP представила ноутбуки с заглушкой для веб-камеры
Генетики отследили историю появления цитрусовых
Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не
Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов
Египет предложил России совместные проекты в
Физики предложили создать крылья самолетов из
Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему
Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили
В России заработает система по отслеживанию
Экс-супруга бывшего президента Латвии
Бородина и Собчак разыгрывают дом среди
Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse
Состоялась официальная презентация экстремального
Минэнерго: Российские энергокомпании
В Израиле алмазная биржа планирует выпуск
Американская Oracle ограничила работу с нефтяными
Постройневшая Алла Пугачева позировала перед
Российские туристы "заселят" Египет в этом году
Новый кроссовер Kia Sportage рассекретили до
Представлен тизер нового электрического
Официально представлен новый концептуальный
На рынок выйдет электрическая модель фургона
Просмотреть все новости