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Зрители уверены, что Роман Гриценко вскоре вернётся к Елене Хроминой

Зрители считают, что участник "Дома-2" Роман Гриценко, который некогда строил отношения с Еленой Хроминой, постарается снова этим заняться, и именно для этого организаторы отправили молодого человека на Сейшельские острова, где в данный момент находится скандальная блондинка.

При этом прежде Роман всеми силами пытался занять место в сердце ведущей реалити-шоу Ольги Бузовой, и недавно парень заявил, что больше не мечтает о романе с исполнительницей "Хит-парада", не отвечающей ему взаимностью и даже поставившей точку в истории с бывшим парнем Лизы Триандафилиди.

Зрители уверены, что Роман Гриценко вскоре вернётся к Елене Хроминой

До этого Хромина и Гриценко уже строили отношения на Поляне, однако продлились они совсем недолго, так как Роман больше хотел быть с Бузовой, и поэтому расстался с Еленой. Теперь же он готов к новым отношениям.

Сейчас на "Острове любви" вместе с Хроминой находится Саймон Марданшин, являвшийся её возлюбленным какое-то время. Загорелый атлет расстался с блондинкой, чтобы вернуться к Марго Овсянниковой, которая, что интересно, недавно отправилась на Поляну.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:40
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