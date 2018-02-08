Зрители уверены, что Роман Гриценко вскоре вернётся к Елене Хроминой

При этом прежде Роман всеми силами пытался занять место в сердце ведущей реалити-шоу Ольги Бузовой, и недавно парень заявил, что больше не мечтает о романе с исполнительницей "Хит-парада", не отвечающей ему взаимностью и даже поставившей точку в истории с бывшим парнем Лизы Триандафилиди.До этого Хромина и Гриценко уже строили отношения на Поляне, однако продлились они совсем недолго, так как Роман больше хотел быть с Бузовой, и поэтому расстался с Еленой. Теперь же он готов к новым отношениям.Сейчас на "Острове любви" вместе с Хроминой находится Саймон Марданшин, являвшийся её возлюбленным какое-то время. Загорелый атлет расстался с блондинкой, чтобы вернуться к Марго Овсянниковой, которая, что интересно, недавно отправилась на Поляну.