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Зрители считают, что Александра Черно может уже не вернуться на "Дом-2"

Участница проекта "Дом-2" Александра Черно, пребывающая сегодня в отпуске, может не вернуться на реалити-шоу, так считают многие зрители, узнавшие, что девушка заработала язву роговицы, причём сообщила об этом именно скандальная брюнетка.

В социальной сети Черно призналась, что у неё проблемы с глазом и попросила совета у подписчиков, в частности, поинтересовалась, не знают ли они, как бороться с подобным заболеванием. Все дружно призвали девушку обратиться с тем же вопросом к доктору, а также пожелали ей скорейшего выздоровления. В данный момент фолловеры подозревают, что глазной недуг может помешать Александре продолжить участвовать на проекте.

Зрители считают, что Александра Черно может уже не вернуться на "Дом-2"

Как известно, на периметре Александра строила отношения с Иосифом Оганесяном, также прибывающим сегодня в отпуске. Молодой человек отправился к своим родителям, давно мечтавшим познакомить сына с невестой, которую они ему подыскали. При этом и он, как считают зрители, может уже не вернуться на проект.

В последнее время Александра и Иосиф много ссорились. Девушка даже улетела на Поляну в Москву, оставив любимого на "Острове любви" с Дарьей Лымарь. Но новый роман у Оганесяна не сложился, да и Черно не нашла себе парня парня в столице.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:20
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