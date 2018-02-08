Зрители считают, что Александра Черно может уже не вернуться на "Дом-2"

В социальной сети Черно призналась, что у неё проблемы с глазом и попросила совета у подписчиков, в частности, поинтересовалась, не знают ли они, как бороться с подобным заболеванием. Все дружно призвали девушку обратиться с тем же вопросом к доктору, а также пожелали ей скорейшего выздоровления. В данный момент фолловеры подозревают, что глазной недуг может помешать Александре продолжить участвовать на проекте.Как известно, на периметре Александра строила отношения с Иосифом Оганесяном, также прибывающим сегодня в отпуске. Молодой человек отправился к своим родителям, давно мечтавшим познакомить сына с невестой, которую они ему подыскали. При этом и он, как считают зрители, может уже не вернуться на проект.В последнее время Александра и Иосиф много ссорились. Девушка даже улетела на Поляну в Москву, оставив любимого на "Острове любви" с Дарьей Лымарь. Но новый роман у Оганесяна не сложился, да и Черно не нашла себе парня парня в столице.