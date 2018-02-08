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Экс-бойфренд Марго Овсянниковой очень скоро может появиться на "Доме-2"

Участница "Дома-2" Марго Овсянникова, которая была отправлена организаторами на Поляну в Москву несколько дней назад, вскоре может встретиться со своим бывшим молодым человеком на периметре, и именно для этого, считают теперь фолловеры, девушку лишили возможности продолжить греться на солнышке на "Острове любви".

Недавно Марго и сама говорила, что ждёт своего экс-бойфренда сейчас. К слову, по слухам, девушка не должна была об этом сообщать, однако, если всё-таки сделала это, значит не так уж и строго представители "Дома-2" настаивали на утаивании данной информации. Зрители, в свою очередь, уже даже разузнали о том парне, который некогда являлся возлюбленным популярной блондинки.

Экс-бойфренд Марго Овсянниковой очень скоро может появиться на "Доме-2"

Как стало известно, речь идёт о неком спортсмене, занимающимся футболом. За свою карьеру ему уже довелось сыграть в двух клубах. При этом профессионально спортом он уже не занимается.

Бывший парень Овсянниковой появится на телестройке только в конце марта, поскольку в начале месяца у его сына будет день рождения.

Прежде Марго считалась возлюбленной Саймона Марданшина, оставшегося на Сейшельских островах.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:10
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