Экс-бойфренд Марго Овсянниковой очень скоро может появиться на "Доме-2"

Недавно Марго и сама говорила, что ждёт своего экс-бойфренда сейчас. К слову, по слухам, девушка не должна была об этом сообщать, однако, если всё-таки сделала это, значит не так уж и строго представители "Дома-2" настаивали на утаивании данной информации. Зрители, в свою очередь, уже даже разузнали о том парне, который некогда являлся возлюбленным популярной блондинки.Как стало известно, речь идёт о неком спортсмене, занимающимся футболом. За свою карьеру ему уже довелось сыграть в двух клубах. При этом профессионально спортом он уже не занимается.Бывший парень Овсянниковой появится на телестройке только в конце марта, поскольку в начале месяца у его сына будет день рождения.Прежде Марго считалась возлюбленной Саймона Марданшина, оставшегося на Сейшельских островах.