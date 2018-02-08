Влад Кадони сильно удивил зрителей, назвав участников "Дома-2" "умственно отсталыми"

Как теперь известно, в ходе голосования за новичков жители телестройки отправили за ворота Дарью Лисицу, чем отняли у Виталия Малышева последнюю возможность задержаться на периметре. Влад дал волю чувствам и заявил, что это было, мягко говоря, не очень умно.В данный момент многие зрители не совсем понимают, с какой стати Кадони вышел из себя. Корме того, хорошо известна власть организаторов, способных оставить на реалити-шоу любого человека, если им захочется. Малышев, видимо, был представителям "Дома-2" уже не так интересен.Виталий, напомним, покинул проект несколько дней назад. При этом молодой человек был сильно удивлён, узнав, сколько зрителей расстроились после его ухода. Парень даже отметил, что готов вернуться, но не торопится делать этого, потому что активно занимается музыкой и ездит по городам с выступлениями.