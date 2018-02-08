На рынок выйдет электрическая модель фургона Sprinter от Mercedes

Mercedes-Benz представил анонс электрического фургона eSprinter. Дизельная модель сейчас обрела большую популярность в европейских предприятиях, которые занимаются доставкой. Пока что не разглашается информация, каким будет фургон на электричестве, однако компания собирается производить их в зависимости от нужд отдельных предприятий. Также можно сказать, что модель не будет рассчитана на дальние поездки, но отлично сможет адаптироваться к городским условиям.Представители Mercedes утверждают, что сильно сэкономить на покупке электрической модели не выйдет, но в то же время предприятиям не придется платить налог на ДВС. Кроме того, появится возможность управлять машиной с помощью смартфона.