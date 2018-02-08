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На рынок выйдет электрическая модель фургона Sprinter от Mercedes

Mercedes собирается выпустить на рынок новую модель популярного фургона Sprinter в следующем году. Для покупателей покупка не станет более выгодной по цене, однако таким образом они смогут позаботиться об окружающей среде.

На рынок выйдет электрическая модель фургона Sprinter от Mercedes


Mercedes-Benz представил анонс электрического фургона eSprinter. Дизельная модель сейчас обрела большую популярность в европейских предприятиях, которые занимаются доставкой. Пока что не разглашается информация, каким будет фургон на электричестве, однако компания собирается производить их в зависимости от нужд отдельных предприятий. Также можно сказать, что модель не будет рассчитана на дальние поездки, но отлично сможет адаптироваться к городским условиям.

Представители Mercedes утверждают, что сильно сэкономить на покупке электрической модели не выйдет, но в то же время предприятиям не придется платить налог на ДВС. Кроме того, появится возможность управлять машиной с помощью смартфона.
Общество / Авто
Добавил: Joanne Сегодня, 11:20
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