На рынок выйдет электрическая модель фургона Sprinter от Mercedes
Mercedes собирается выпустить на рынок новую модель популярного фургона Sprinter в следующем году. Для покупателей покупка не станет более выгодной по цене, однако таким образом они смогут позаботиться об окружающей среде.
Mercedes-Benz представил анонс электрического фургона eSprinter. Дизельная модель сейчас обрела большую популярность в европейских предприятиях, которые занимаются доставкой. Пока что не разглашается информация, каким будет фургон на электричестве, однако компания собирается производить их в зависимости от нужд отдельных предприятий. Также можно сказать, что модель не будет рассчитана на дальние поездки, но отлично сможет адаптироваться к городским условиям.
Представители Mercedes утверждают, что сильно сэкономить на покупке электрической модели не выйдет, но в то же время предприятиям не придется платить налог на ДВС. Кроме того, появится возможность управлять машиной с помощью смартфона.
Mercedes-Benz представил анонс электрического фургона eSprinter. Дизельная модель сейчас обрела большую популярность в европейских предприятиях, которые занимаются доставкой. Пока что не разглашается информация, каким будет фургон на электричестве, однако компания собирается производить их в зависимости от нужд отдельных предприятий. Также можно сказать, что модель не будет рассчитана на дальние поездки, но отлично сможет адаптироваться к городским условиям.
Представители Mercedes утверждают, что сильно сэкономить на покупке электрической модели не выйдет, но в то же время предприятиям не придется платить налог на ДВС. Кроме того, появится возможность управлять машиной с помощью смартфона.