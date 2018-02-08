Европе предрекли «непреднамеренную» войну с Россией

Конференция по безопасности, проводящаяся в Мюнхене, обнародовала доклад о ближайшем будущем на планете, в котором предрекает большую вероятность противостояния России и стран НАТО.Причем по прогнозам экспертов, война вполне может начаться в буквальном смысле непреднамеренно.Уже сегодня доклад о перспективах военного конфликта в Европе будет опубликован. В нем причинами возможных стычек называются неисполнение договоров, наращивание вооружений и увеличение напряженности из-за военных учений.Немалую роль в столкновении может сыграть и украинский конфликт, ставший своего рода барьером для налаживания отношений.Мюнхенская конференция является ежегодным мероприятием, собирающим глав и представителей стран мира для решения вопросов безопасности.