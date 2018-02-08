Екатерина Зиновьева, брошенная Александром Гобозовым, попросила совета у подписчиков

"Но детектор Сашу тоже показал не с самой хорошей стороны. Несмотря на это, я его отстаивала и не хотела во всё это верить. После шоу мы, конечно же, поругались. Саша уехал домой. Он взял выходной. И я была без него. Но все равно он писал, что соскучился по мне. Хоть был и зол на меня", - гласит пост Зиновьевой.

В блоге девушка написала о том, как Александр просил её пройти детектор лжи, а также о своём состоянии на сегодня.Кроме того, стало известно, что Екатерина действительно переписывалась с Дмитрием Талыбовым на протяжении недели до романа с Гобозовым, хоть и отрицала это прежде. Это и стало причиной, по которой Александр заговорил о полиграфе.Екатерина также попросила подписчиков дать ей несколько советов, потому что выйти из данной ситуации самостоятельно ей невероятно сложно.При этом мать Гобозова Ольга Васильевна не хотела, чтобы сын расставался с Екатериной, так как она ей очень понравилась.Прежде на лобном месте Екатерина намекнула, что больше не хочет находиться на "Доме-2", поскольку не может видеть Александра.