АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Екатерина Зиновьева, брошенная Александром Гобозовым, попросила совета у подписчиков

Участница "Дома-2" Екатерина Зиновьева, брошенная Александром Гобозовым на днях, не знает, как ей теперь поступить.

В блоге девушка написала о том, как Александр просил её пройти детектор лжи, а также о своём состоянии на сегодня.

Екатерина Зиновьева, брошенная Александром Гобозовым, попросила совета у подписчиков

Кроме того, стало известно, что Екатерина действительно переписывалась с Дмитрием Талыбовым на протяжении недели до романа с Гобозовым, хоть и отрицала это прежде. Это и стало причиной, по которой Александр заговорил о полиграфе.

"Но детектор Сашу тоже показал не с самой хорошей стороны. Несмотря на это, я его отстаивала и не хотела во всё это верить. После шоу мы, конечно же, поругались. Саша уехал домой. Он взял выходной. И я была без него. Но все равно он писал, что соскучился по мне. Хоть был и зол на меня", - гласит пост Зиновьевой.

Екатерина также попросила подписчиков дать ей несколько советов, потому что выйти из данной ситуации самостоятельно ей невероятно сложно.

При этом мать Гобозова Ольга Васильевна не хотела, чтобы сын расставался с Екатериной, так как она ей очень понравилась.

Прежде на лобном месте Екатерина намекнула, что больше не хочет находиться на "Доме-2", поскольку не может видеть Александра.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали
Shuttle разрабатывает компьютер на платформе
Huawei готовится к анонсу флагманов с тремя
«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти
Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с
Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за
Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки
Мать пятерых детей родила шестого прямо в
Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь
Новая ледостойкая морская платформа разработана в
Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana
Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь
На AuTuTu появились данные о смартфоне Samsung
HP представила ноутбуки с заглушкой для веб-камеры
Генетики отследили историю появления цитрусовых
Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не
Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов
Египет предложил России совместные проекты в
Физики предложили создать крылья самолетов из
Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему
Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили
В России заработает система по отслеживанию
Экс-супруга бывшего президента Латвии
Бородина и Собчак разыгрывают дом среди
Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse
Состоялась официальная презентация экстремального
Минэнерго: Российские энергокомпании
В Израиле алмазная биржа планирует выпуск
Американская Oracle ограничила работу с нефтяными
Постройневшая Алла Пугачева позировала перед
Российские туристы "заселят" Египет в этом году
Новый кроссовер Kia Sportage рассекретили до
Представлен тизер нового электрического
Официально представлен новый концептуальный
На рынок выйдет электрическая модель фургона
Арнольд Шварценеггер сыграет роль жестокого
Просмотреть все новости