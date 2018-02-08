Екатерина Зиновьева, брошенная Александром Гобозовым, попросила совета у подписчиков
Участница "Дома-2" Екатерина Зиновьева, брошенная Александром Гобозовым на днях, не знает, как ей теперь поступить.
В блоге девушка написала о том, как Александр просил её пройти детектор лжи, а также о своём состоянии на сегодня.
Кроме того, стало известно, что Екатерина действительно переписывалась с Дмитрием Талыбовым на протяжении недели до романа с Гобозовым, хоть и отрицала это прежде. Это и стало причиной, по которой Александр заговорил о полиграфе.
Екатерина также попросила подписчиков дать ей несколько советов, потому что выйти из данной ситуации самостоятельно ей невероятно сложно.
При этом мать Гобозова Ольга Васильевна не хотела, чтобы сын расставался с Екатериной, так как она ей очень понравилась.
Прежде на лобном месте Екатерина намекнула, что больше не хочет находиться на "Доме-2", поскольку не может видеть Александра.
В блоге девушка написала о том, как Александр просил её пройти детектор лжи, а также о своём состоянии на сегодня.
Кроме того, стало известно, что Екатерина действительно переписывалась с Дмитрием Талыбовым на протяжении недели до романа с Гобозовым, хоть и отрицала это прежде. Это и стало причиной, по которой Александр заговорил о полиграфе.
"Но детектор Сашу тоже показал не с самой хорошей стороны. Несмотря на это, я его отстаивала и не хотела во всё это верить. После шоу мы, конечно же, поругались. Саша уехал домой. Он взял выходной. И я была без него. Но все равно он писал, что соскучился по мне. Хоть был и зол на меня", - гласит пост Зиновьевой.
Екатерина также попросила подписчиков дать ей несколько советов, потому что выйти из данной ситуации самостоятельно ей невероятно сложно.
При этом мать Гобозова Ольга Васильевна не хотела, чтобы сын расставался с Екатериной, так как она ей очень понравилась.
Прежде на лобном месте Екатерина намекнула, что больше не хочет находиться на "Доме-2", поскольку не может видеть Александра.