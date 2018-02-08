Арнольд Шварценеггер сыграет роль жестокого маршала в сериале-вестерне

Актер Голливуда и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер примет участие в съемках сериала-вестерна под названием «Outrider».По сценарию события разворачиваются в резервации коренных народов Америки в Оклахоме в начале 19 века. Шварценеггер сыграет роль жестокого маршала, помогающего представителю шерифа в поимке знаменитого бандита.На русский язык название сериала переводится как «Верховой», «Сопровождающий экипаж». Премьера шоу состоится в онлайн-сервисе Amazon.Для актера с множеством ролей это будет первый опыт участия в сериале. Ранее Шварценеггер на канале NBC вел шоу «Ученик знаменитости». Правда, при нем у проекта были низкие рейтинги. За это его критиковал другой ведущий шоу Дональд Трамп, после чего актер предложил политику поменяться местами.