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Алексей Воробьев вызвал бурю восторга у фанатов новым фотоснимком с обнаженным торсом

Алексей Воробьев опубликовал на своей личной страничке новый снимок, на котором предстал без футболки с обнаженным торсом.

Алексей Воробьев вызвал бурю восторга у фанатов новым фотоснимком с обнаженным торсом


Исполнитель Алексей Воробьев, которому тридцать лет выставил в интернете фото, на котором предстал перед представительницами прекрасной половины с обнаженным торсом. Под данной публикацией Алексей решил ничего не подписывать и поставил лишь смайлик, который обозначает равнодушие.

На снимке видно, что певец фотографировал себя сам стоя в комнате. Поклонники сразу начали осыпать комплиментами своего кумира, написав, какой он красивый, в то время как другие желали как можно скорей жениться. Некоторые женщины сравнили Воробьева с Кеном – возлюбленным Барби.

Внимательные пользователи рассмотрели, что под привлекательной внешностью кроется уставший вид певца. На снимке, женская половина отметила печальный взгляд но, тем не менее, очень красивый. Пользователи без устали писали приятные слова артисту об его привлекательности.

Данная публикация мгновенно облетела весь интернет и за непродолжительный отрезок времени смогла насобирать около 28 тысяч лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:30
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