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Лучшую песню года замедлили, и открыли страшную правду

Лучшую песню 2017 года замедлили, и открыли страшную правду.

Лучшую песню года замедлили, и открыли страшную правду


Хит британской певицы Адель Hello в прошлом году побил все рекорды. Чувственная баллада получила множество наград и стала самой популярной песней года. Однако один из пользователей Интернета усомнился в ее оригинальности.

На странице блогера по имени Jesse в соцсети Twitter появилась запись о том, что шлягер Адель очень похож на песню британского певца Сэма Смита. Для наглядности Jesse опубликовал фрагменты песен в исполнении Адель и Смита.

На видео песню поют попеременно оба артиста, только фрагмент с вокалом Смита Jesse несколько замедлил. Как видно из отрезка, звучание голосов обоих исполнителей очень похоже.

Пост Jesse быстро набрал популярность, пользователей заинтересовала интрига песни Hello британской певицы Адель. Фолловеры предложили блогеру сделать обратный опыт, проиграть в более быстром темпе уже Смита, сможем ли мы узнать в ускоренном звучании его композиции триумфаторшу этого года.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 11:00
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