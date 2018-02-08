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Мария Кохно рассказала о своём первом "волшебстве"

Бывшая участница "Дома-2" Мария Кохно создала в Instagram рубрику, в которой отвечает на популярные вопросы подписчиков, и интересует их, как стало известно, больше всего интимная составляющая знаменитой блондинки.

Девушка уже поведала о своём первом "волшебстве", хоть и не очень хотела делиться с фанатами такой информацией. Всё произошло в автомобиле, а партнёром Марии стал её уже бывший муж.

Мария Кохно рассказала о своём первом "волшебстве"

"Итак, моё первое "волшебство" случилось с мужем в 17 лет в машине. Короче, он не знал, что я невинна. Как-то все было. Быстро, смутно, я ничего не помню. Я думала, что этого больше никогда в моей жизни не повторится, но повторилось с ним же, и все было просто замечательно», - сказала Кохно.

Как известно, на проекте ТНТ Мария так и не смогла найти свою любовь, хоть и пыталась построить отношения несколько раз. Девушке всегда не везло с парнями на периметре, поэтому её даже стали называть самой одинокой жительницей телестройки.

Стоит отметить, что с Андреем Денисовым, ставшим последним проектным возлюбленным Кохно, всё было хорошо до ухода за ворота последней. Точнее, Марию изгнали организаторы, и сделали они это прямо в день рождения скрипачки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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