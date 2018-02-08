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NASA разрабатывает препарат от атрофии мышц

В первую очередь создание препарата ведется в целях предотвратить атрофию мышц космонавтов, которые проводят в невесомости большое количество времени. Он не позволит мышцам разрушаться даже если космонавты полетят на Марс.

NASA разрабатывает препарат от атрофии мышц


Ежедневно мышечная масса космонавтов на МКС уменьшается и даже часовые физические упражнения не справляются с этим. Уже через 6 месяцев проведенных в космосе становится очень сложно передвигаться в условиях гравитации. Чтобы снизить такое негативное влияние на мышцы, компания NASA начала работать над препаратом, который понизит их повреждение. Специалисты уже приступили к испытанию препарата на грызунах - им вставили специальный имплант под кожу, который впрыскивает лекарство, и отправили на орбиту.

Уже через некоторый период времени препарат начнут испытывать на людях-космонавтах. Главный исследователь проекта надеется закончить испытания до того, как на Марс начнут отправлять ракеты с экипажем.
Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 10:50
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