NASA разрабатывает препарат от атрофии мышц

Ежедневно мышечная масса космонавтов на МКС уменьшается и даже часовые физические упражнения не справляются с этим. Уже через 6 месяцев проведенных в космосе становится очень сложно передвигаться в условиях гравитации. Чтобы снизить такое негативное влияние на мышцы, компания NASA начала работать над препаратом, который понизит их повреждение. Специалисты уже приступили к испытанию препарата на грызунах - им вставили специальный имплант под кожу, который впрыскивает лекарство, и отправили на орбиту.Уже через некоторый период времени препарат начнут испытывать на людях-космонавтах. Главный исследователь проекта надеется закончить испытания до того, как на Марс начнут отправлять ракеты с экипажем.