В Америке ученые используют Twitter для исследования психики

Психологи Университета Эмори обнаружили, что люди, склонные думать о дальнейшем будущем, лучше инвестируют деньги и избегают рисков. Ученые сделали такой вывод, проведя текстовый анализ профилей почти 40 000 пользователей Twitter. Исследование появилось в журнале «Труды Национальной академии наук» (PNAS).Специалисты обнаружили среди представителей населения США связь между более длительной перспективой и менее рискованным принятием решений. «Twitter – это как микроскоп для психологов, – говорит соавтор Филипп Вольф. – Натуралистические данные, полученные из твитов, по-видимому, дают представление не только о мыслях «писателя» в определенное время, но и в относительно стабильном когнитивном процессе. Использование социальных сетей и аналитических инструментов открывает новую парадигму изучения поведения человека».«Твиттер может предоставить гораздо более широкий круг участников, чем многие психологические эксперименты, – отмечает соавтор Роберт Торстад. – Методы задействования больших данных могут в конечном счете улучшить статистику результатов».