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В Америке ученые используют Twitter для исследования психики
Исследователи изучают данные из твитов, чтобы получить информацию о поведении людей. Аналитика позволяет ученым изучать контент большого количества твитов и запускать онлайн-эксперименты, чтобы лучше понять индивидуальное поведение.
В Америке ученые используют Twitter для исследования психики


Психологи Университета Эмори обнаружили, что люди, склонные думать о дальнейшем будущем, лучше инвестируют деньги и избегают рисков. Ученые сделали такой вывод, проведя текстовый анализ профилей почти 40 000 пользователей Twitter. Исследование появилось в журнале «Труды Национальной академии наук» (PNAS).

Специалисты обнаружили среди представителей населения США связь между более длительной перспективой и менее рискованным принятием решений. «Twitter – это как микроскоп для психологов, – говорит соавтор Филипп Вольф. – Натуралистические данные, полученные из твитов, по-видимому, дают представление не только о мыслях «писателя» в определенное время, но и в относительно стабильном когнитивном процессе. Использование социальных сетей и аналитических инструментов открывает новую парадигму изучения поведения человека».

«Твиттер может предоставить гораздо более широкий круг участников, чем многие психологические эксперименты, – отмечает соавтор Роберт Торстад. – Методы задействования больших данных могут в конечном счете улучшить статистику результатов».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 00:35
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