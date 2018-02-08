Тимати отвел дочь Алису на опасный аттракцион, на котором можно испытать состояние свободного полета
Тимати решил сводить свою дочь Алису на опасный и экстремальный аттракцион, на котором можно почувствовать состояние свободного полета.
Тимати на своей страничке опубликовал видеоролик, который вызвал невероятный ажиотаж среди его поклонников. Исполнитель показал, как веселится его трехлетняя дочь Алиса. Ребенок побывал на необычном и популярном аттракционе, который имитирует состояние свободного полета.
Представить себя птицей любой желающий может с помощью сильного напора воздуха, который подается через напольную решетку. Самое интересное, что большинству его фанатов понравилась такая идея рэпера, и они даже назвали его самым лучшим отцом.
Но нашлись и те, кому эта затея не пришлась по вкусу, они напомнили ему, что такой аттракцион очень опасен и ребенок мог сильно испугаться. Но их переубедили, поскольку на лице Алисы в конце ролика красовалась улыбка и большой палец она держала вверх. А ко всему этому от различных травм ее страховали два профессиональных инструктора.
Стоит добавить, что дочка Тимати очень популярна в соцсетях, но ее бабушка утверждает, что внучка совершенно не «звездный» ребенок.
Тимати на своей страничке опубликовал видеоролик, который вызвал невероятный ажиотаж среди его поклонников. Исполнитель показал, как веселится его трехлетняя дочь Алиса. Ребенок побывал на необычном и популярном аттракционе, который имитирует состояние свободного полета.
Представить себя птицей любой желающий может с помощью сильного напора воздуха, который подается через напольную решетку. Самое интересное, что большинству его фанатов понравилась такая идея рэпера, и они даже назвали его самым лучшим отцом.
Но нашлись и те, кому эта затея не пришлась по вкусу, они напомнили ему, что такой аттракцион очень опасен и ребенок мог сильно испугаться. Но их переубедили, поскольку на лице Алисы в конце ролика красовалась улыбка и большой палец она держала вверх. А ко всему этому от различных травм ее страховали два профессиональных инструктора.
Стоит добавить, что дочка Тимати очень популярна в соцсетях, но ее бабушка утверждает, что внучка совершенно не «звездный» ребенок.