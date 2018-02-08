Стало известно, что Саймон Марданшин всё-таки рос с матерью

Рассказы о том, сколь непросто было расти в детдоме казались неплохим бонусом для накаченного мужчины, прибывшего на проект искать любовь. При этом в ходе его участия в реалити-шоу стало ясно, что парень весьма горяч, особенно в те моменты, когда девушки не желают ему повиноваться. Но всё это списывалось, опять же, на сложное детство, получившееся на самом деле, как теперь ясно, таковым, потому что парень сам того захотело.Сотрудники творения ТНТ всегда рано или поздно узнают правду об участниках, и на этот раз не удалось их одурачить Саймону. Журналисты говорят, что у парня есть мама, и рос он, конечно же, не в детдоме. При этом импульсивный красавчик всегда не мог контролировать свой гнев и был трудным ребёнком.На проект видный атлет пришёл для Мэри Кулешовой. С ней он какое-то время хотел не только любовь построить, но и семью создать. Но потом стало видно, что они не созданы друг для друга. Кроме того, когда мулатка ушла за ворота, Саймон отказался идти с ней.