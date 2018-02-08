Лолита Милявская обвиняет автора песен Елену Кипер в махинациях с ее песнями

Ранее известная певица Лолита Милявская составила договор с Еленой Кипер, который, как выяснилось, автор песен нарушила.Оказалось, Лолита в последние несколько месяцев стала замечать, что оговоренные ранее проценты за авторские песни не поступают на ее банковский счет. Выявив такое несоответствие, популярная эпатажная певица решила провести внутреннее расследование собственными силами.Выяснилось, что Елена Кипер держала в тайне факт продажи своих песен, которые были написаны для Милявской, и соответственно, скрывала то, что получала всю прибыль в полном объеме лично.На некоторое время Лолита прекратила контролировать поступление денег, доверившись Кипер. Теперь певица будет доказывать свое отношение к произведениям во Всемирной организации интеллектуальной собственности.