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Ольга Рапунцель считает низким появление бывшей девушки Дмитрия Дмитренко на "Доме-2"

Ольга Рапунцель, являющаяся активной участницей "Дома-2", высказалась по поводу появления на проекте бывшей девушки своего мужа Дмитрия Дмитренко, заявив, что эта особа, скорее всего, пришла на периметр не пару искать, а просто немного прославиться.

И хоть сама Анастасия Гагарина уже заявила, что не ищет пиара, не поверили ей ни Ольга, ни Дмитрий, ни зрители, прекрасно понимающие, что большинство дамочек там именно за этим, особенно те, о которых прежде никто и не слышал даже. Рапунцель также добавила, что попасть на реалити-шоу благодаря короткому роману с Дмитренко - как-то низко.

Ольга Рапунцель считает низким появление бывшей девушки Дмитрия Дмитренко на "Доме-2"

Ольга не понимает, как Анастасию вообще могли сделать участницей телестройки, поскольку если следовать логике организаторов, которой они, видимо, руководствовались, показать себя на ТНТ может любая девушка, когда-то переспавшая с телезвездой.

Анастасия ведёт себя весьма вызывающе, и уже сказала несколько колких слов в адрес Дмитрия и Ольги. По словам Гагариной, будущая мама отвратительно смотрится со своим животом, а её супруг - убогий человек, не способный даже и двух слов связать.

К слову, убогость Дмитренко - спорный момент, так как на днях парень вступил в схватку с Ильёй Яббаровым, который потом извинялся перед ним на коленях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:20
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