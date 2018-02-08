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Анфиса Чехова против того, чтобы ее наследник связал свою жизнь с большой сценой или кино

Недавно Анфиса Чехова рассказала пользователям, что категорически против того, чтобы ее наследник связал свою дальнейшую жизнь с шоу-бизнесом или кинематографом.

Анфиса Чехова против того, чтобы ее наследник связал свою жизнь с большой сценой или кино


В настоящее время Анфиса начала все чаще задумываться о будущем своего единственного сына, телеведущая не желает, чтобы Соломон пошел по ее стопам и связал свою жизнь с кино или сценой.

Артистка поведала, что у Соломона замечательный голос и слух, а также присутствует чувство ритма, поэтому ее беспокоит то, что ему, как и родителям захочется быть артистом. Но на данный момент ее сын мечтает о двух профессиях: космонавта и палеонтолога. Пока не понятно, с чем связано такое беспокойство, пользователи допускают, что Чехова просто устала от публичности и популярности.

Родители мальчика не так давно развелись, но они делают все возможное, чтобы ребенок не был обделен вниманием кого-то из родителей. Соломон живет то с мамой, то с папой. Например, новогодние праздники мальчик провел с папой, Гурамом Баблишвили, в Грузии, а после он отвез ребенка к маме в Сочи, где у нее сейчас проходят съемки.

Стоит добавить, что после развода с мужем Анфиса преобразилась: заметно похудела и похорошела. Теперь знаменитость тщательно следит за своим рационом и занимается спортом.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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