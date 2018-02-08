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Умное зеркало с виртуальным тренером заменит фитнес-зал

Разработчики компании Mirror показали общественности свое новое создание - зеркало с персональным фитнес-инструктором в формате VR. Теперь с его помощью заниматься спортом дома станет намного проще.

Умное зеркало с виртуальным тренером заменит фитнес-зал


С ростом интереса к занятиям спортом растет и рынок "умных" гаджетов для фитнеса. Стартап компании Mirror решил сделать домашние занятия фитнесом более социальными и мотивирующими. На первый взгляд обычное зеркало способно превратиться в личного инструктора и монитор активности. Такой умный гаджет может выводить на экран тренера и напарников по занятиям. В частности, девайс подходит тем, кто занимается йогой, пилатесом, боксом и не только.

Идея стартапа пришлась по душе многим инвесторам, которые помогли разработчикам собрать около 13 млн долларов на реализацию проекта. По предварительным прогнозам девайс будет стоить примерно 2000 долларов. В дальнейшем его хотят "научить" синхронизироваться с носимыми гаджетами.
Спорт / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:20
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