АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Барановская залезла в брюки к 72-летнему миллионеру в прямом эфире

Во время прямого эфира популярного в России шоу «Мужское - Женское» мать троих детей, телеведущая Юлия Барановская устроила феерическое шоу – она залезла в брюки к 72-летнему миллионеру, чтобы рассмотреть бирку.
Барановская залезла в брюки к 72-летнему миллионеру в прямом эфире


В гостях у программ «Мужское - Женское» был Борис Дунаевский - 72-летний миллионер из Хабаровска. Мужчина отдает предпочтение дорогим брендовым вещам, ходит в рестораны, элитные барбершопы, о чем не забывает оповещать своих подписчиков в Instagram и за несколько минут набирает под своими постами тысячи лайков.

Ведущий шоу Александр Гордон поинтересовался, какая стоимость внешнего вида Дунаевского. Барановская тут же среагировала и попросила Бориса показать бирку на брюках.

Миллионер молниеносно расстегнул брюки и снял не только ремень, но и продемонстрировал ведущей свое нижнее белье. Выглядел этот отрывок шоу, по мнению зрителей, довольно пошло, но сделал для шоу невероятный рейтинг.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото кормящей Джессики Альбы фанаты посчитали
Shuttle разрабатывает компьютер на платформе
Huawei готовится к анонсу флагманов с тремя
«Мисс Англия» сфотографировалась топлес почти
Зарегистрирована первая серия солнечных вспышек с
Лиза Триандафилиди призналась, что не следит за
Panasonic представила защищенные бизнес-ноутбуки
Мать пятерых детей родила шестого прямо в
Дарья Пынзарь сообщила, что встала на путь
Новая ледостойкая морская платформа разработана в
Microsoft выпустила голосового ассистента Cortana
Анна Семенович продемонстрировала пышную грудь
На AuTuTu появились данные о смартфоне Samsung
HP представила ноутбуки с заглушкой для веб-камеры
Генетики отследили историю появления цитрусовых
Волочкова сбрасывает вес в тренажерном зале, не
Компания Phoneblocks делает чехлы для смартфонов
Египет предложил России совместные проекты в
Физики предложили создать крылья самолетов из
Рустам Солнцев мечтает о сыне, которого родит ему
Молодежный кросс Dongfeng Fengshen AX4 оснастили
В России заработает система по отслеживанию
Экс-супруга бывшего президента Латвии
Бородина и Собчак разыгрывают дом среди
Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse
Состоялась официальная презентация экстремального
Минэнерго: Российские энергокомпании
В Израиле алмазная биржа планирует выпуск
Американская Oracle ограничила работу с нефтяными
Постройневшая Алла Пугачева позировала перед
Российские туристы "заселят" Египет в этом году
Новый кроссовер Kia Sportage рассекретили до
Представлен тизер нового электрического
Официально представлен новый концептуальный
На рынок выйдет электрическая модель фургона
Арнольд Шварценеггер сыграет роль жестокого
Просмотреть все новости