Барановская залезла в брюки к 72-летнему миллионеру в прямом эфире

В гостях у программ «Мужское - Женское» был Борис Дунаевский - 72-летний миллионер из Хабаровска. Мужчина отдает предпочтение дорогим брендовым вещам, ходит в рестораны, элитные барбершопы, о чем не забывает оповещать своих подписчиков в Instagram и за несколько минут набирает под своими постами тысячи лайков.Ведущий шоу Александр Гордон поинтересовался, какая стоимость внешнего вида Дунаевского. Барановская тут же среагировала и попросила Бориса показать бирку на брюках.Миллионер молниеносно расстегнул брюки и снял не только ремень, но и продемонстрировал ведущей свое нижнее белье. Выглядел этот отрывок шоу, по мнению зрителей, довольно пошло, но сделал для шоу невероятный рейтинг.