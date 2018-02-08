Жасмин поздравила свою дочь Маргариту с днем рождения и опубликовала милые семейные фотоснимки

7 февраля отмечает день рождения дочка Жасмин, ей исполнилось шесть лет. Артистка очень гордится своей взрослеющей дочкой и всеми своими детьми в целом. В честь именин исполнительница устроила грандиозный праздник и пригласила много гостей. В доказательство этому выставила несколько фотоснимков с празднования.На одном из фото, позирует сама виновница торжества Маргарита в красивом нежно-розовом платье с шикарным букетом цветов. Квартира именинницы украшена воздушными шарами и цветами. Самой Жасмин трудно поверить, что так быстро летит время и ее наследнице уже шесть лет.Еще певица добавила не менее милое фото из семейного архива, на котором красуется Маргарита, Жасмин и ее супруг Илан Шор. Мама ребенка поведала, что Маргарита считает и всем рассказывает, что очень похожа на знаменитую маму, но если обратить внимание на всю семью, то становится очевидным, что ребенок больше похож на папу.Пользователи написали много положительных комментариев и теплых слов этой семье, а также присоединились к поздравлениям, пожелав крепкого здоровья, успехов в учебе и исполнения всех желаний.