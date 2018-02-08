Уфологи обнаружили на Марсе загадочные прямоугольные объекты
Уфологи в очередной раз на снимках аппаратов NASA находят загадочные объекты, которые могут свидетельствовать о присутствии инопланетян в нашей Солнечной системе. На этот раз эксперты анализировали снимки, полученные аппаратом Curiosity на Марсе у горы Шарп.
Один из экспертов дал свои заключения сайту ToDay News Ufa. Таким образом, он отметил, что подобная находка может быть местом обитания инопланетян. Тем не менее, уфолог уверен в том, что эти инопланетные жители прибыли на Марс совершенно из другой галактики. Вполне возможно, что оттуда они наблюдают за жизнью людей на Земле.
Стоит отметить, что территория, где были найдены прямоугольные объекты, хорошо изучена учеными, поскольку именно в той области марсоход впервые коснулся поверхности Марса. Несмотря на это, большинство фотографий Curiosity до сих пор интересуют уфологов из-за неоднозначности находок на них.
Один из экспертов дал свои заключения сайту ToDay News Ufa. Таким образом, он отметил, что подобная находка может быть местом обитания инопланетян. Тем не менее, уфолог уверен в том, что эти инопланетные жители прибыли на Марс совершенно из другой галактики. Вполне возможно, что оттуда они наблюдают за жизнью людей на Земле.
Стоит отметить, что территория, где были найдены прямоугольные объекты, хорошо изучена учеными, поскольку именно в той области марсоход впервые коснулся поверхности Марса. Несмотря на это, большинство фотографий Curiosity до сих пор интересуют уфологов из-за неоднозначности находок на них.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50