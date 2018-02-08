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Актриса Диана Крюгер рассказала о работе с Квентином Тарантино

Вслед за своей коллегой Умой Турман, актриса Диана Крюгер, поделилась о работе с известным режиссёром Квентином Тарантино.

После последних заявлений Умы Турман по поводу продюсера Харви Ванштейна и съёмок фильма "Убить Билла" имя Дианы Крюгер стало регулярно упоминаться в статьях. Хотя актриса и высказалась в поддержку Турман и всем жертвам домогательств сексуального характера, она так же заметила, что работать в компании Тарантино было "чистым удовольствием".

Актриса Диана Крюгер рассказала о работе с Квентином Тарантино


По словам Крюгер, именитый режиссёр всегда с ней обращался с должным уважением и никогда не злоупотреблять своим положением.

Как стало известно из последних записей Умы Турман на своей страничке в Instagram, актриса забрала обвинения в адрес режиссёра Квентина Тарантино, так как он очень сожалеет об случившейся аварии на съёмочной площадке 15 лет назад.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Сегодня, 09:40
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