Земфира опубликовала свой новый фотоснимок, чем очень обрадовала поклонников

Земфиру очень редко можно увидеть на публичных мероприятиях, а перед фотокамерами она никогда не позирует. Даже на премьеры она приходит позже всех или раньше, чтобы ее никто не заметил, спокойно смотрит и тихонько уходит, стараясь не попадать в объективы фотокамер.Но иногда ее снимки демонстрирует ее подруга Рената Литвинова, но и там исполнительница зачастую в темных очках. И вот на днях Земфира сама выложила свой новый снимок, чем безумно порадовала своих поклонников. На фото артистка не только позирует, но и улыбается.Пользователи отметили, что их любимица нисколько не изменилась, такая же открытая и с привычной для всех прической, а также осыпали многочисленными комплиментами. Ей писали, что она самая лучшая, крутая, светлая и красивая.В ленте на ее страничке нет ни одного негативного высказывания, все только восторгаются и признаются ей в любви и она с большим удовольствием отвечает фанатам взаимностью на своих редких выступлениях.