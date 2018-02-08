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Земфира опубликовала свой новый фотоснимок, чем очень обрадовала поклонников

Земфира крайне редко балует своих поклонников новыми фотоснимками, чаще всего артистка публикует свои архивные фото, но в этот раз она сделала исключение и выложила новый снимок.

Земфира опубликовала свой новый фотоснимок, чем очень обрадовала поклонников


Земфиру очень редко можно увидеть на публичных мероприятиях, а перед фотокамерами она никогда не позирует. Даже на премьеры она приходит позже всех или раньше, чтобы ее никто не заметил, спокойно смотрит и тихонько уходит, стараясь не попадать в объективы фотокамер.

Но иногда ее снимки демонстрирует ее подруга Рената Литвинова, но и там исполнительница зачастую в темных очках. И вот на днях Земфира сама выложила свой новый снимок, чем безумно порадовала своих поклонников. На фото артистка не только позирует, но и улыбается.

Пользователи отметили, что их любимица нисколько не изменилась, такая же открытая и с привычной для всех прической, а также осыпали многочисленными комплиментами. Ей писали, что она самая лучшая, крутая, светлая и красивая.

В ленте на ее страничке нет ни одного негативного высказывания, все только восторгаются и признаются ей в любви и она с большим удовольствием отвечает фанатам взаимностью на своих редких выступлениях.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:30
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