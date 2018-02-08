Саймон Марданшин чуть не отправился за пределы "Дома-2"

Прежде Саймон переживал из-за изгнания Виталия Малышева и Арая Чобаняна, предположив, что если его любимых коллег по реалити-шоу отправляют за ворота, то и с ним сделают подобное тоже очень скоро. И не зря атлет так думал, ведь накануне он получил "чёрную метку", оказавшись на волосок от ухода с телестройки.Зрители не первый день уже говорят, что Елена Хромина, некогда являвшаяся возлюбленной Марданшина, любима представителями "Дома-2", в связи с чем парень и оказался так близко к выходу. Дело в том, что он отказался снова становиться бойфрендом вспыльчивой красотки, вернувшись к певчей блондинке Марго Овсянниковой.Уже тогда фолловеры подозревали, что Елена действует по указке руководства, а Саймон должен состоять в отношениях именно с ней, и если он не захочет этого делать, то ему же будет хуже. Он не захотел, и вот результат.Поговаривают, что Овсянникову даже отослали на Поляну, чтобы эта соблазнительница не мешала Елене делать свою работу на заказ.