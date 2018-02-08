Оригинальный способ засыпать спамом почтовый ящик появился в сети

В XXI веке, разобраться с назойливым поклонником или обидчиком не составляет особого труда. Для этого достаточно узнать электронный адрес обидчика, свободное время которого можно посвятить интересному занятию. Затем нужно посетить сайт Revenge Spam, где и оставить известную информацию.Далее, специалисты уже сами разберутся и предоставят назойливому поклоннику хлопоты, связанные с его электронной почтой. Но специалисты Revenge Spam поясняют, что бесполезные письма «повалят» на указанный адрес не сразу, так как их задача считается выполненной при попадании писем в папку «Входящие», а не только в «Спам».