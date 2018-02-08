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Давид Анташвили и Ольга Жарикова расстались из-за проблем с "волшебством"

Скандальный житель "Острова любви" Давид Анташвили рассказал о причинах его расставания с Ольгой Жариковой, которую парень не так давно сильно избил, и при этом молодые люди друг на друга не в обиде.

Давид и Ольга ночевали в вилле, когда между ними произошёл последний конфликт. Девушка покинула спальню и ушла к Марго Овсянниковой, чтобы переночевать у неё. Утром она опять встретилась с возлюбленным с целью расставить все точки над "и". По словам Анташвили, конец роману пришёл из-за проблем с "волшебством", не имеющих, на их взгляд, никакого решения. Расстались они не совсем мирно - не обошлось без рукоприкладства.

Давид Анташвили и Ольга Жарикова расстались из-за проблем с "волшебством"

Долго Давид, скорее всего, не будет без пары, потому что на него имеет виды Виктория Борисевич, всегда готовая его поддержать в каких-нибудь скандалах или щекотливых ситуациях. К слову, и Дарья Титомир, брошенная Андреем Денисовым, весьма неплохо относится к Давиду, как и он к ней, но о романе пока говорить рано. При этом всё идёт именно к тому, что вскоре им предстоит стать парой.

Анташвили дружит с Титомир, периодически помогающей ему во всяких делах. Они часто общаются и хорошо проводят время вместе. Давид не скрывает, что Дарья ему нравится.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:00
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