Илья Яббаров встал на колени перед Дмитрием Дмитренко после драки с ним
Скандальный участник "Дома-2" Илья Яббаров, который недавно вернулся на проект и стал вести себя там вызывающе, извинился перед Дмитрием Дмитренко за своё нападение на этого парня, встав на колени перед мужем Ольги Рапунцель.
На днях мужчины сцепились, так как Дмитрию не понравилось поведение Ильи, который, в свою очередь, припомнил ему прошлые обиды. У Дмитренко не было желания драться, но Яббаров стал применять физическую силу по отношению к нему, поэтому выбора у супругу Рапунцель не было. Никто не пострадал, драчунов разняли, а Ольга сразу же расплакалась на фоне крайне неприятного для неё происшествия.
Вскоре Илья решил, что сделал большую ошибку, в связи с чем прямо на лобном месте извинился за тот случай, встав на колени. Яббаров заявил, что просит прощения пред всей страной, добавив, что больше никогда не нападёт на Дмитренко и всегда будет рад ему на реалити-шоу. Он даже сказал, что любит этого парня, но Дмитрий заявил, что оно того не стоит, так как у него есть кого любить.
Рапунцель же не понравились извинения Яббарова. Женщина попросила его даже не пытаться быть хорошим, так как ни она, и Дмитрий уже никогда не будут относиться к нему нормально.
На днях мужчины сцепились, так как Дмитрию не понравилось поведение Ильи, который, в свою очередь, припомнил ему прошлые обиды. У Дмитренко не было желания драться, но Яббаров стал применять физическую силу по отношению к нему, поэтому выбора у супругу Рапунцель не было. Никто не пострадал, драчунов разняли, а Ольга сразу же расплакалась на фоне крайне неприятного для неё происшествия.
Вскоре Илья решил, что сделал большую ошибку, в связи с чем прямо на лобном месте извинился за тот случай, встав на колени. Яббаров заявил, что просит прощения пред всей страной, добавив, что больше никогда не нападёт на Дмитренко и всегда будет рад ему на реалити-шоу. Он даже сказал, что любит этого парня, но Дмитрий заявил, что оно того не стоит, так как у него есть кого любить.
Рапунцель же не понравились извинения Яббарова. Женщина попросила его даже не пытаться быть хорошим, так как ни она, и Дмитрий уже никогда не будут относиться к нему нормально.