Илья Яббаров встал на колени перед Дмитрием Дмитренко после драки с ним

На днях мужчины сцепились, так как Дмитрию не понравилось поведение Ильи, который, в свою очередь, припомнил ему прошлые обиды. У Дмитренко не было желания драться, но Яббаров стал применять физическую силу по отношению к нему, поэтому выбора у супругу Рапунцель не было. Никто не пострадал, драчунов разняли, а Ольга сразу же расплакалась на фоне крайне неприятного для неё происшествия.Вскоре Илья решил, что сделал большую ошибку, в связи с чем прямо на лобном месте извинился за тот случай, встав на колени. Яббаров заявил, что просит прощения пред всей страной, добавив, что больше никогда не нападёт на Дмитренко и всегда будет рад ему на реалити-шоу. Он даже сказал, что любит этого парня, но Дмитрий заявил, что оно того не стоит, так как у него есть кого любить.Рапунцель же не понравились извинения Яббарова. Женщина попросила его даже не пытаться быть хорошим, так как ни она, и Дмитрий уже никогда не будут относиться к нему нормально.